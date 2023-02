Kind aan huis bij koninklijke families en filmsterren: Sandra en Klaas ontwikkelen hoogtechnologische domotica

Provincie Oost-Vlaanderen schenkt 50.000 euro aan noodhulp Turkije en Syrië

De provincie Oost-Vlaanderen heeft fondsen vrijgemaakt om op haar beurt de noodhulp in Turkije en Syrië mee te ondersteunen. 50.000 euro wordt verdeeld over het Rode Kruis/de Rode Hlve maan en een fonds van de Verenigde Naties voor activiteiten in Syrië.