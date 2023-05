KIJK. Verzorger van Gentse voetbalploeg haalt scheidsrechter onderuit en betaalt daar nu de prijs voor

Meer duidelijk­heid nadat man (53) levenloos werd aangetrof­fen in Brugse Poort: “Alles wijst op natuurlijk overlijden”

Het parket geeft meer duidelijkheid over het overlijden van een 53-jarige man in de Brugse Poort. “Van een tussenkomst van derden is geen sprake. Dat kunnen we besluiten na de autopsie.” Volledige zekerheid over de doodsoorzaak is er nog niet, maar alles wijst op een natuurlijk overlijden.