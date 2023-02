KIJK. Motorliefhebbers maken het te bont op de weg, politie moet ingrijpen: “Een van hen schopte naar zwaantje”

MIJN STAD: Ronie Keisse (65) van café De Karper over zijn Gent: “Mijn uitzicht hier op de Delvaux­straat, dat doet denken aan Parijs”

Het is nog kalm in het café als we Ronie Keisse (65) treffen. De brouwer is al geweest, zijn rechterhand, dochter Drieka, serveert de eerste koffies, onder de wielertruitjes van Iljo. Een bruin volkscafé zoals er nog weinig zijn. En aan de tap, rasechte Gentenaar Ronie. “Ik heb letterlijk élke straat van Gent gezien”.