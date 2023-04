KIJK. Gentenaar ontsnapt op nippertje wanneer boom door strakke windstoot op wagen belandt

Gentenaars hebben inperking openings­uren Gentinfo goed verteerd. “Bereik­baar­heid nog steeds op 90%”

Sinds januari is Gentinfo 26 uren per week minder bereikbaar, een besparingsmaatregel. Stephanie D’Hose (Open Vld) wilde weten wat de impact daarvan is. Betrekkelijk weinig, zo blijkt. Dat er een externe dienstverlener bijspringt op piekmomenten, helpt uiteraard.