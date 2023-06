Kenny (40) en Katrien (37) maken van Bar Mirwaar een comedycafé: "Inspiratie opgedaan in New York”

Oud-sche­pen Lieven Decaluwe (74) overleden: “Hij was zo blij dat hij er na zijn zware corona nog kon zijn”

Lieven Decaluwe, voormalig schepen van onder meer Cultuur en Feesten, is woensdag overleden. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen. Hij kroop twee jaar terug al door het oog van de naald, toen hij met een coronabesmetting in een kunstmatige coma moest worden gebracht, en vier maanden in het ziekenhuis verbleef. Daarna was hij verzwakt, maar zo blij om er nog te zijn. De kanker waar hij al mee kampte, stak echter opnieuw de kop op. Hij wist dat hij er slecht voor stond.