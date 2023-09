Kattencafé DreamCATchers sluit zaterdag 9 september en maakt zich klaar voor verhuis: “We hebben de nieuwe sleutel”

CD&V Gent maakt speerpun­ten voor verkiezin­gen bekend: “Mobili­teits­be­leid met meer gezond verstand en minder regels”

Dik een jaar en een maand scheiden ons nog van de gemeenteraadsverkiezingen, maar in Gent borrelt het al langer. CD&V is nu de eerste partij die officieel met ‘speerpunten’ naar buiten komt. Hoewel CD&V sinds 2019 mee in het stadsbestuur zit - al is dat maar met één schepen - klinkt er behoorlijk wat kritiek op het huidige beleid, en niet in het minst op Groen.