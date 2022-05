Katrien uit Gentbrugge zoekt haar gestolen caravan: “Deze zomer wilde ik ermee naar Zweden trekken”

GentDe bolvormige caravan van Katrien Baeten (59) stond een aantal maanden geparkeerd op de P&R in Gentbrugge, maar bleek zaterdag spoorloos verdwenen te zijn. Eigenares Katrien Baetens (59) is er het hart van in. “Dat caravannetje was mijn vrijheid, mijn bed op wielen.”

“Mijn caravan stond deze winter op de park-and-ride in Gentbrugge. Normaal zet ik hem altijd ergens op een privéterrein, maar na het kampeerseizoen heb ik mijn been gebroken waardoor ik een tijdje in de gips zat en niet meer kon rijden. Toen ik weer een auto kon besturen, heb ik hem maar laten staan omdat ik het niet meer de moeite vond om hem te verzetten. Binnenkort zou ik namelijk weer op reis gaan. Ik woon ook in Gentbrugge en zag hem daar dagelijks staan. Toen ik zaterdag aan het parkeerterrein passeerde, merkte ik echter op dat hij verdwenen was. Aanvankelijk dacht ik dat hij misschien getakeld was omdat hij daar blijkbaar niet zo lang mocht staan, maar de politie verzekerde me dat zij mijn caravannetje niet opgehaald hadden. Ik kan dus enkel maar concluderen dat hij gestolen is”, zucht Katrien die aangifte deed bij de politie.

Predom-caravan

De gestolen caravan is een Predom, een Pools merk dat compacte en lichte caravans van polyester maakt die makkelijk te verplaatsen zijn. Tweedehands betaal je ongeveer 2.500 euro voor hetzelfde model als Katrien. “Ik was bijzonder gesteld op die caravan en heb er al een groot stuk van Europa mee verkend. Dat was echt mijn vrijheid, mijn bed op wielen. Hij was wel al dertig jaar oud, maar ik had hem helemaal ‘gepimpt’ naar mijn eigen smaak zoals vele Predom-eigenaars doen. Ik kon daar ook makkelijk alleen mee op reis omdat je hem zo makkelijk kan verplaatsen. Deze zomer was ik van plan om ermee naar Zweden te trekken”, vertelt Katrien.

Volledig scherm Katrien richtte de caravan naar eigen smaak in. © Karien Baeten

Veel hoop dat ze haar dierbare kampeerwagen ooit terugziet, heeft Katrien niet. Toch gooit ze de handdoek nog niet in de ring. “Het is misschien naïef, maar ik kijk op tweedehandssites of hij nergens te koop wordt aangeboden. De caravan is door zijn bolle vorm ook vrij opvallend en zoveel rijden er niet van rond. Hopelijk komt hij ooit nog eens boven water”, besluit Katrien.

Volledig scherm De gestolen caravan. © Katrien Baeten