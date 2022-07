Katrien (59) kan op reis vertrekken dankzij HLN: “Ik had geen enkele hoop meer om mijn gestolen caravan terug te zien”

Ieper/Gent Jambers­boer Marc Martain verdedigt zich met verve in het Gentse hof van beroep: “Aan mijn vorige advocaat moest ik 1.000 euro betalen. Voor dat geld doe ik het liever zelf”

Boer Marc Martain, in een ver verleden bekend van een spraakmakende reportage van Jambers, moest vandaag in het Gentse hof van beroep verschijnen. Zijn vader Joël is tegenwoordig slecht te been en moest verstek geven. Beide boeren uit Zillebeke zijn in januari veroordeeld voor milieuvervuiling op hun oude boerderij in de Westhoek. De rechter gaf hen toen zes maanden cel met uitstel, maar daar gaan de boeren niet mee akkoord. De rechter van het hof van beroep leek vergevingsgezinder en stelde een ultimatum.

