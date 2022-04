Katrien (38) krijgt bos cadeau voor Moederdag: “Elke mama wil toch vooral het beste voor haar kinderen”

GentAlain Tack (42) vond samen met zijn dochters Suzan (4) en Loes (2) het perfecte cadeau voor Moederdag. In plaats van een grote bos bloemen of een lekker ontbijt, geven ze een bos cadeau aan mama Katrien (38). Of toch een stuk van een bos, in de buurt van hun thuisstad Gent. “We kunnen niet wachten om er samen door te wandelen”, klinkt het.

Het gezin van Alain en Katrien uit Gent gaat regelmatig wandelen in het bos. Katrien is erg begaan met de natuur en het klimaat, waardoor haar man en dochters geen beter cadeau vonden voor haar Moederdag dan een stukje bos in hun eigen provincie. “Elke mama wordt graag in de bloemetjes gezet, maar ze wil toch vooral het beste voor haar kinderen”, legt papa Alain uit. “Dan is een bos toch het allerbeste cadeau? Meer bossen betekent meer groene longen, meer plaats om te ontspannen en meer biodiversiteit. Voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Katrien vindt dat alle beetjes helpen, dus we gaan haar zeker en vast blij maken met deze verrassing.”

Alain kocht het stukje bos via BOOST, een project van Bosgroepen Oost-Vlaanderen dat zich toelegt op bosuitbreiding. Met elke 2,5 euro die het fonds inzamelt, planten De Bosgroepen 1 vierkante meter bos. Doe je een gift van 40 euro, dan zorg je voor 16 vierkante meter nieuw bos. Via deze weg werd de afgelopen twee jaar al 12 hectare aangeplant. Dat is broodnodig nodig, want ook al komen er elk jaar nieuwe bossen bij, de bosindex van Oost-Vlaanderen blijft bijzonder laag. Met slechts 5,5 procent bos op het grondgebied is er nog heel wat werk aan de winkel.

“Het stukje bos dat wij gekocht hebben, ter grootte van 16 vierkante meter, wordt dit najaar aangeplant”, zegt Alain nog. “Waar weten we nog niet, maar het zal zeker ergens in Oost-Vlaanderen zijn. Zo kunnen we regelmatig met het gezin gaan wandelen in mama’s bos.” Het bos van Katrien en veel andere Oost-Vlamingen. Want wie naar de website van BOOST surft, kan ook een stukje kopen. Voor jezelf, voor een vriend, voor familie, of voor Moederdag zoals Alain, Suzan en Loes deden. “Je zet mama er voor de rest van haar leven mee in de bloemetjes, of eerder de boompjes.”

