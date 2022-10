Katia krijgt inbrekers over de vloer terwijl ze achter de toog van haar café staat: “Ze hebben mijn kluis vol spaargeld meegenomen”

Woning overhoop

“Ik gebruik steeds mijn privétoilet in mijn woning, gelegen boven het café. Ik had meteen door dat er iets niet pluis was, want ik kreeg de deur niet open. Die was langs binnen vastgedraaid door de inbrekers. Met veel duwen en trekken lukte het uiteindelijk toch.” Katia zag hoe haar woning volledig overhoop gehaald was. “De inbrekers zijn langs de Driepikkelstraat omhoog geklommen. Dat is in het verleden hier nog al gebeurd. Ze hebben een ladder tegen mijn raam gezet en zijn met een koevoet binnengedrongen.” Katia verwittigde meteen de politie, maar omdat het zo druk was, ging ze ondertussen weer aan het werk.