Kasteelmoord: dr. André Gyselbrecht mag gevangenis af en toe verlaten

Gent De Kijk van Kurt: “En toen werd al het andere nieuws opeens onbelang­rijk”

Ik huiver nog steeds als ik eraan terug denk, die eerste keer dat ik mijn oudste telg afhaalde bij de onthaalmoeder. Mijn zoon had, zo zei ze, de hele dag gehuild. De dagen erna meldde ze hetzelfde en ze zei erbij dat zijn gehuil haar werk bemoeilijkte. Elke dag klaagde ze harder tot ik na anderhalve week besliste om zoonlief overdag aan de zorgen van een andere onthaalmoeder toe te vertrouwen. Daar huilde hij nog zelden. Maakt u zich geen zorgen, mijn zoon is intussen 21 jaar, is een stoere militair en op zondagochtend speelt hij cafévoetbal. Zijn beide zussen waren de lievelingetjes van de crèche. De ene doet het goed aan de unief en is de gedienstigheid zelve. De jongste is bezig met muziek, draagt het motto ‘God schept de dag en moeder de soep’ hoog in het vaandel en verkondigt overal haar ongezouten mening. Iets van bomen en appels. Elke dag sta ik duizend angsten uit. Dat de oudste maar niet naar Oekraïne wordt gestuurd. Dat de middelste toch zeker nooit alleen uitgaat in de Overpoort. Dat de jongste zich niet - net als haar vader - het eigen leven moeilijk maakt met haar rebelse karakter. Ik zie het tot nu toe telkens goed komen. Ik ben gezegend en ik besef het. Dat besef zwol aan toen ik het vreselijke nieuws vernam over het kindje in de crèche in Mariakerke. Wat die ouders nu doormaken, dat wil je je zelfs niet voorstellen. Daarom gaan we op zoek naar wie verantwoordelijk is en hoe we zoiets kunnen voorkomen. Eerst en vooral moet er onderzocht worden of er iemand schuldig is. De karrenvracht aan klachten over de crèche doen vermoeden van wel. Dan wijzen we naar Kind & Gezin. Zijn zij te laks geweest? Heeft de bevoegde minister gefaald? Er worden straffen en maatregelen besproken en de media zitten er bovenop. De verslagenheid en het medeleven zijn groot. Kinderen zou niets mogen overkomen.

23 februari