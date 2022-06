KASK-studenten ontwerpen zelf artistieke entree voor hoofdgebouw

GENT Parkeren in Gent wordt in het najaar duurder: “Volgen gewoon de inflatie”

De prijs van een parkeerticketje is in Gent niet meer veranderd sinds 2016, daar komt na de zomer verandering in. Vanaf 1 oktober wordt zowel parkeren in een parkeergarage als op straat duurder, een ticketje zal dan gemiddeld 10 tot 20 procent meer kosten. Een hele dag parkeren zal niet overal meer lukken. We zetten het even voor u op een rijtje.

