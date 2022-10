Kan het nog Belgischer? Gentse snoepwinkel pakt uit met frietjes (met mayonaise en zout) uit marsepein

GentLoop je binnenkort nog eens door het centrum van Gent? Wandel dan zeker eens binnen in The Candy Corner, een gezellige snoepwinkel vlak aan het water. Tussen de snoepjes, de chocolade en de koekjes vind je daar sinds kort ook ‘frietjes’, overgoten met ‘mayonaise’ en bestrooid met ‘zout’.

De snoepwinkel van Katrien Haegeman ziet er precies uit zoals een snoepwinkel er hoort uit te zien: je wordt er vrolijk van zodra je er binnen wandelt. Vlak aan het raam draait een gouden étagere rond met verschillende bekende figuren op zoals Maya de bij, enkele smurfen, Bumba, Garfield. Op de planken ernaast staan biologisch afbreekbare bekers met allerlei soorten snoepjes in. In de houten toog achteraan liggen chocolade figuren, de andere toog doet dienst als atelier.

“Een deel van de chocolade en alle marsepeinen figuren maak ik zelf”, glundert Katrien. “Sommige figuren zitten vast in het assortiment, zoals de marsepeinen smurfen en stroppendragers, maar af en toe maak ik eens wat anders. Zoals de frietjes. Klanten zijn er meteen door getriggerd als ze die zien liggen. Frietjes in een snoepwinkel, dat verwachten ze natuurlijk niet.”

Vooral omdat de snoepfrietjes er precies als echte frietjes uitzien. Ze zitten in een typisch kartonnen bakje en werden afgewerkt met ‘zout’, ‘mayonaise’ en een typisch vorkje. Je moet goed kijken om het verschil te zien met echte frieten die twee huizen verder verkocht worden. Katrien haar oog voor detail is bewonderenswaardig. “De frietjes zijn gemaakt van lichtgele marsepein”, legt ze uit. “Erna heb ik ze met de hand ‘gebakken’, beschilderd met kleurstof dus. De mayonaise is ‘royal icing’. Dat is hetzelfde als wat ze op een Suisse doen, maar dan verdund.”

Tijdelijk genot

Katrien mikt vooral op toeristen met haar ‘frietjes’ aangezien die haar grootste inkomstenbron zijn, maar Belgen zijn evenzeer welkom. Heb je interesse? Dan wacht je best niet te lang. Het is niet zeker of de frietjes een vast onderdeel worden van het assortiment. “Dat hangt af van de verkoop. Figuren zoals de smurfen en de stroppendragers doen het altijd goed. Als dat met de frietjes ook zo is, blijven ze.”

Voor een bakje frietjes met mayonaise betaal je 10 euro bij The Candy Corner. Goed voor 150 marsepein. “Ik werk met heel fijne marsepein”, verduidelijkt Katrien nog. “Daar zit enorm veel verschil in. De mijne bevat enkel amandelen en suiker. Geen gluten, geen bewaarmiddelen.” Al kan je ze wel twee maanden bewaren in de kast, zolang je de folie er niet afhaalt. Je kan er deze week al omgaan om ze over enkele weken op te eten.

The Candy Corner, Kleine Vismarkt 1, 9000 Gent. Elke dag open van 10 tot 18 uur. Meer beelden via Instagram.

Volledig scherm Katrien Haegeman van The Candy Corner met frietjes met mayonaise uit snoep. © Jill Dhondt

