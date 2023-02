Kan een robot acteren? Kan je het metaverse zien? Kopergietery versmelt theater, technologie en media in vierdaags ‘festival digital’

GENT Dealer opgepakt tijdens ‘Zillion Experience’, bijna 8.000 euro aan boetes uitgedeeld voor drugbezit

Tijdens de ‘Zillion Experience’ in Flanders Expo is één dealer opgepakt. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. “Er werden ook meermaals gebruikershoeveelheden illegale drugs aangetroffen”, klinkt het. In totaal werd voor een bedrag van 7.975 euro aan minnelijke schikkingen geïnd, noemenswaardige problemen of incidenten waren er niet.