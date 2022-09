Kale wegpiraat kan geen haaranalyse ondergaan: “We willen aantonen dat hij helemaal clean is”

GentEen hardleerse en roekeloze bestuurder kreeg in juni, na talloze veroordelingen in de politierechtbank, één jaar rijverbod voor rijden onder invloed. Hij beweert nu op het rechte pad te zijn en wil met een haaranalyse bewijzen dat hij clean is. Er stelt zich echter het volgende probleem: de man is zo kaal als een biljartbal.

De kerel is in juni van dit jaar bij verstek veroordeeld voor rijden onder invloed en kreeg een boete van 3.200 euro en één jaar rijverbod. Daarnaast werd hij ook rijongeschikt verklaard en moest hij alle proeven afleggen om opnieuw aan een rijbewijs te geraken. De wegpiraat was namelijk niet aan zijn proefstuk toe en had maar liefst 27 veroordelingen opgelopen in de politierechtbank. Toch vocht hij maandagmorgen het vonnis aan bij de politierechter.

Leven gebeterd

“Mijn cliënt heeft in de tussentijd zijn leven gebeterd en werkt hard aan zichzelf om uit de problemen te blijven. Hij sport hard en ook op zijn werk is men tevreden over hem. Er is indertijd beslist dat hij lichamelijk ongeschikt was om te rijden wegen zijn alcohol- en drugsgebruik, maar van die verslavingen is hij ondertussen af. We willen aantonen dat hij helemaal clean is”, aldus zijn raadsman Raan Colman.

Er duikt echter een probleem op: de man is helemaal kaal en kan dus niet via een haaranalyse bewijzen dat hij op het rechte pad is. “Je zou dan denken om een borst- of okselhaar te nemen, maar blijkbaar zijn die haartjes niet geschikt om een betrouwbare test op te leveren”, aldus Colman.

De rechter besliste daarom om een klinische test te doen via de nagels van de man. Tegen 6 februari wil de Gentse politierechter de resultaten van deze test. Tot dan mag de man rijden aangezien zijn verzet ontvankelijk is verklaard.

