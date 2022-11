KAA Gent neemt afscheid van clubicoon en Gouden schoen Roland Storme (88)

Dat Storme in de Ghelamco Arena nog lang niet vergeten is, bewijst het feit dat een van de bars op de promenade vernoemd is naar hem. De West-Vlaming speelde voor KAA Gent tussen 1954 en 1960 en eindigde er ook zijn carrière in het seizoen 1964-1965. Hij stond gekend als een sterke, maar stijlrijke verdediger. In 1954 werd hij voor het toen duizelingwekkende bedrag van 800.000 frank overgenomen van KFC Roeselare, waar hij als 17-jarige snaak furore had gemaakt.