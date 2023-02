Juwelier in hart van Gent sluit na 93 jaar de deuren, maar sector heeft nog een toekomst: “Beter om in schoonheid te eindigen”

IN BEELD. Flanders Expo weer vol oldtimers: “Een recordaan­tal standhou­ders dit jaar”

Afgelopen weekend was Flanders Expo nog een walhalla voor paardenliefhebbers, dit weekend is het the place to be voor autofreaks. In drie van de acht halen staan prachtige oldtimers opgesteld en dat zorgt voor heel wat bekijks.