Juwelier die overvaller doodschoot krijgt celstraf met uitstel: “Geen sprake van onweerstaanbare drang”

De tragische feiten dateren van zaterdag 7 juli 2018. Twee gewapende overvallers drongen de juwelierszaak van Filip Moens in Oostakker binnen en hielden hem, zijn zus Martine en zijn vader Aimé onder schot. Ze kregen ook flink wat slagen en schoppen van een van de overvallers.

Uiteindelijk roofden de overvallers een half miljoen euro aan juwelen uit de winkel. Wanneer ze op de vlucht sloegen met hun brommer, zette Filip Moens de achtervolging in. Met zijn vergunde vuurwapen loste hij vier kogels en raakte daarbij de 23-jarige overvaller die achterop zit op de scooter. De jongeman stierf enkele minuten later en viel vervolgens van de brommer. Zijn 36-jarige partner ontsnapte, maar kon later worden ingerekend. Hij kreeg later een celstraf van acht jaar.

Wettige zelfverdediging

Vijf jaar lang richt het parket zich ook op Moens. In juli 2018 stelde de onderzoeksrechter hem in verdenking van doodslag, waar celstraffen tot 30 jaar cel op staan. In juni 2022 stelde de raadkamer de juwelier dan weer buiten vervolging omdat hij geen controle zou hebben gehad over zijn daden op het moment van de feiten. Maar twee weken na de beslissing van de raadkamer tekenden het parket en de burgerlijke partijen beroep aan.

Daardoor kwam de zaak uiteindelijk voor de correctionele rechtbank van Gent, waar Moens een celstraf van vijf jaar riskeerde voor ‘doodslag met uitlokking’. De advocaat van Moens, meester Walter Van Steenbrugge meent dat het gaat om wettige zelfverdediging, zoals ook de raadkamer stelde. “Bij wettige verdediging gaat het erover dat je niet beseft wat je aan het doen bent, dat je je als reactie verdedigt en daarbij schoten worden gelost. Uit alles in het dossier blijkt dat deze man in een onwaarschijnlijke opwelling heeft gehandeld”, aldus meester Van Steenbrugge.

Intentie om te doden

Maar het Gentse gerecht oordeelde vandaag dat er geen sprake was van onweerstaanbare dwang of wettige zelfverdediging. “Ingevolge de emotie van de brutale gewelddadige overval werd zijn vrije wil weliswaar aangetast, maar niet volledig uitgeschakeld”, stelde het vonnis.

De rechter meent dat Moens de overvaller effectief wilde doden. “Hij schoot vanop korte afstand viermaal op het bovenlichaam van de overvaller. Voor de schietpartij werd hij echter geconfronteerd met een zeer brutale, gewapende overval waarbij ook nog eens veel buit gemaakt werd. Deze actie en het feit dat de overvallers talmden om weg te rijden, hebben danige indruk gemaakt op meneer Moens zodat deze zijn pistool genomen heeft om te schieten op de wegrijdende scooter”, aldus nog de rechter.

“Leven niet in ‘Far West’”

Persrechter Mieke Dossche duidt de uitspraak van de Gentse correctionele rechtbank. “Juwelier Moens was zo kwaad en over zijn toeren dat hij niet heeft hij niet goed heeft nagedacht, maar hij had wel een keuze en dat leidt de rechtbank af uit een heel aantal getuigenissen. De daders waren buiten en toch gaat hij naar huis, neemt een wapen en gaat vervolgens naar buiten om ze te achtervolgen. Ze reden weg en hij schoot vanop 2,20 meter op het bovenlichaam.”

“Gelukkig vielen er geen andere gewonden”, zegt Dossche nog. “Een van de kogel is namelijk afgeketst op de helm en boorde zich in een bestelwagen. Deze uitspraak is een maatschappelijk signaal. We leven hier niet in de Far West en we mogen het recht niet in eigen handen nemen”, besluit de persrechter.

De juwelier krijgt nu een celstraf van tien maanden met uitstel. Daarnaast moet hij een boete betalen van 800 euro en moet hij aan de burgerlijke partij, de moeder en vader van het slachtoffer elk 1.500 euro betalen. Ook enkele andere broers en zussen krijgen een schadevergoeding van 450 euro. Moens en zijn advocaat laten alvast weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

