Juwelenwinkel in Drongen overvallen, amper maand na opening: “Ik weet niet of ik verder wil”

GentIsabelle Onselaere (51) opende een maand geleden vol trots haar nieuwe winkel in Drongen. Gevuld met kussens, vazen, lampen, zelfgemaakte juwelen en meer, maar afgelopen weekend trof ze enkel een ravage aan. Al het goud was weg. Haar broer heeft nu een inzamelactie op poten gezet.

Isabelle begon bijna twintig jaar terug met een juwelenwinkel op de Blekersdijk, erna verhuisde ze naar de Kwaadham, en de afgelopen zeven jaar huisde ze in de Lange Violettenstraat. Tot een maand geleden, dan opende ze een gloednieuwe winkel in Drongen, vlak aan de Leie. Gevuld met zelfgemaakte juwelen, maar ook met zonnebrillen, kussens, vazen, lampen en andere snuisterijen. Haar plan was om vanaf september workshops te geven, tot afgelopen weekend.

Toen de goudsmid zondagochtend aankwam aan de winkel, zag ze meteen dat de ramen aan diggelen waren geslagen. Binnen trof ze enkel maar meer ravage aan: ook de vitrinekasten waren ingeslagen. Al het goud en de gouden juwelen waren weg. “Goed voor een verkoopwaarde van meer dan 140.000 euro”, treurt Isabelle. “Ik was zo trots op mijn nieuwe winkel. Ik had er mijn laatste centen in gestopt. In één klap hebben de inbrekers mij van mijn droom en mijn inkomen beroofd.”

Tips welkom

Isabelle is nog altijd niet bekomen van de schok. “Ik weet niet of ik verder wil”, zegt ze. “Alles is weg, de ravage herstellen gaat mij een hoop geld kosten, en dan moet ik helemaal opnieuw beginnen met juwelen ontwerpen en maken. Net op het moment dat het goud ongelooflijk duur staat. Een mens zou voor minder in de Leie springen.”

Isabelle vraagt aan iedereen die iets gezien of gehoord heeft in de nacht van 2 op 3 juli - ter hoogte van het Jaagpad of in de Asselstraat - om tips door te geven. Helpen kan ook door een bijdrage te leveren aan de inzamelactie die haar broer Marc zonet op poten heeft gezet. Met dat geld kan Isabelle de kosten dekken en hopelijk weer herop starten.

