Julie (29) verliest verlovingsring tijdens lopen en belooft stevige beloning aan vinder: “De emotionele waarde is enorm”

GentJulie Decrem (29) uit Gent is wanhopig op zaak naar haar verlovingsring die ze maandagavond verloor tijdens het lopen. Haar vriend spendeerde een groot deel van zijn spaargeld aan het juweel. Het koppelde schakelde al metaaldetectoren in om het te vinden, maar zonder resultaat. Ze hopen nu dat een eerlijke vinder kan helpen.

Wie de ring gevonden heeft, mag een bericht sturen naar de Facebookpagina van HLN Gent.

Onvoorzichtig kan je Julie zeker niet noemen. Omdat ze als dokter werkt, laat ze haar verlovingsring meestal thuis. Maar afgelopen week had ze verlof waardoor ze haar ring de hele tijd heeft aangehouden, ook tijdens het lopen. “Ik ben maandag vertrokken van bij ons thuis in de Ginstdreef en weet zeker dat ik mijn ring toen nog aanhad. Van daaruit ben ik via de Bergstraat, de Tuinwijk Jan Verhaeghen en de Verlorenbroodstraat naar het Liedemeerspark gelopen. Van daaruit ben ik langs de Schelde tot in Gent gegaan en terug. Nadien liep ik via de R4 terug naar de Ginstdreef. Pas toen ik thuis was, merkte ik op dat mijn ring weg was.”

Emotionele waarde

Julie deed de route van 11,5 kilometer sinds dan al een paar keer, in de hoop haar verlovingsring terug te vinden, maar zonder resultaat. “Ik ben er het hart van in, de ring heeft een enorme emotionele waarde. Sam heeft er een groot deel van zijn spaargeld aan besteed. We zijn nu zeven jaar samen en op 14 november 2021 heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Als eerbetoon aan zijn opa Julien is hij de ring gaan kopen in een gelijknamige juwelenwinkel aan het oud gerechtsgebouw.”

Sam en Julie schakelden zelfs al metaaldetectoren in om de ring te vinden, maar het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg. Al hun hoop ligt nu op een eerlijke vinder. “Het is een geelgouden ring met een steen in het midden en kleine steentjes errond”, verduidelijkt Julie. “Binnenin staat ‘Sam en Julie 14-11-2021’ gegraveerd. De vinder mag een stevige beloning, een geldsom, verwachten. Deze zomer trouwen we, ik hoop met heel mijn hart dat ik mijn ring dan terug heb.”

Volledig scherm Julie haar looproute van maandag. © rv

