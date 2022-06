Juf Katelijn (50) van het François Laurentinstituut is genomineerd als leerkracht van het jaar: "Véél geduld en véél lachen”

GENTFeest in bassischool François Laurentinstituut in de Onderstraat: juf Katelijne+ Debbaut, die in de ‘overgangsklas’, kleutertjes én eerste leerjaar samen, lesgeeft, is genomineerd als Leerkracht van het Jaar door onderwijsblad Klasse. De overgangsklas is wellicht één van de eerste in haar soort. “De jongsten kunnen er nog even opgroeien”.

Met een dessertbuffet, onder het mom van Dag Van De Collega, wordt juf Katelijn naar de leraarskamer gelokt. Al is de verrassing er een béétje af, via sociale media hoorde ze het al. Ze is één van de genomineerden voor Leerkracht van het Jaar. Met 24 jaar ervaring op de teller, vooral als kleuterleerkracht, weet ze als geen ander hoe ze haar pupillen moet rustig houden. “Het is al een hele eer dat ik genomineerd ben", lacht ze.

Elke dag een nieuwe start

Juf Katelijn is genomineerd door een collega, omdat ze naast een uitstekende leerkracht ook een heel goede mentor is. “Ik heb wel veel geduld met de jongsten”, legt ze zelf uit. “Ik denk dat ze elke dag opnieuw een nieuwe kans verdienen. We vegen het bord schoon en beginnen opnieuw, zelfs als het de dag ervoor even mis ging. Op hun beurt verdienen zij ook het beste van mij”, vertelt ze.

De overgangsklas waarin juf Katelijn lesgeeft, is vrij uniek. Ze functioneert als een graadklas die de brug slaat tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Soms is een kindje nog niet matuur genoeg om bijvoorbeeld een hele dag stil te zitten. “Dan is zo’n klas echt wel een zegen. Ze mogen dan nog wat langer kind zijn, maar pikken al leerstof op. Vaak zijn ze dan toch bijgebeend tegen het einde van het schooljaar, maar verloopt die overgang fijner voor iedereen. Het is vooral ook een kwestie van veel gevoel voor humor hebben”.

Het overgangsklasje van Juf Katelijn heeft op vrijdag ook net zijn ‘afstudeerceremonie’ voor de kleuters. Al blijven ze dus wel in dezelfde groep zitten. “Je leert hen wat loslaten, dat hoort erbij, maar ik blijf nog steeds emotioneel. Dat het werkt, dat denk ik dan weer wel. We krijgen toch veel vragen van andere scholen over ons project”. Benieuwd waar dat eindigt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.