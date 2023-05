Juf Eva zegt (voor de tweede keer) ‘ja’ met de hele school als publiek: “Als zij niet naar onze trouw kunnen komen, brengen wij die naar hen”

Zelfdoding na aanranding: geen cassatiebe­roep tegen celstraf­fen voor aanranding meisje (14) op kerkhof in Gent

In de zaak rond de zedenfeiten die zich hebben afgespeeld op de Gentse Westerbegraafplaats in mei 2021, waarna het 14-jarige slachtoffer uit het leven stapte, is geen cassatieberoep aangetekend. Het arrest van het Gentse hof van beroep, dat de twee verdachten celstraffen oplegde en oordeelde dat er geen bewezen oorzakelijk verband was tussen de feiten en de zelfdoding, is daarmee definitief.