Jongste deelnemer Finn (15) is klaar voor allereerste Dodentocht: “Kijk vooral uit naar de bijzondere sfeer”

Volkswij­ken plots boos om jachthaven Houtdok, hoewel plannen al lang bestaan

In de volkswijk Muide-Meulestede is consternatie ontstaan over de geplande jachthaven in het Houtdok. Op 15 augustus wordt daarom een ‘piratenprotest’ georganiseerd, tegen het plan voor een ‘elitaire haven’. “Wij willen inspraak”, klinkt de eis.