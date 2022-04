Jongerenwerking krijgt nieuwe stek op Tondelierlaan

Vzw Jong zat eerder in de gebouwen van Minus One aan de Opgeëistenlaan maar heeft nu dus z’n eigen plekje gekregen aan de overkant van de Tondelierssite. “Hoewel we er meer ruimte hadden, zijn er ook veel andere samenwerkingen en concerten, waardoor het op vrijdag niet altijd ideaal was om er met jonge kinderen te werken”, zeggen de medewerkers. Nu kunnen ze de zowat 400 kinderen per jaar opvangen in Krono, waar ook de nieuwe buurtsporthal te vinden is.

Volledig scherm Een nieuwe locatie voor vzw Jong in de Krono-gebouwen © svwg

“Het is belangrijk dat Jong hier z’n eigen werking beter kan uitbouwen”, zegt Schepen voor Jeugd Elke Decruynaere. “Tegelijk is er hier ook een grotere zichtbaarheid door de grote ramen en de locatie. Dat heeft op enkele maanden tijd al veel nieuwe gezichten opgeleverd, dat is toch een voordeel”. Enig nadeel is dat het project het slachtoffer van zijn eigen succes zou kunnen worden. “We moeten misschien wel al op zoek naar uitbreiding", klinkt het bij collega-Groen-schepen Hafsa El-Bazioui.

Het gaat om een private samenwerking, de huur van het gebouw wordt voorzien door de bevoegde stadsdiensten, die staan los van de subsidie die de vzw krijgt.

Terwijl de kinderen zich op de legoblokken, dansinstructies en tekentafel werpen, kaderde Sami Souguir het project in de bredere context van de site. “Er worden hier meer dan 500 woningen gezet, maar er wordt meteen ook nagedacht over kinderdagverblijven, locaties voor jongerenwerkingen zoals deze en natuurlijk de sporthal. Dat verklaart ook het succes van deze werking”. Na een korte speech, inclusief uitleg over wat een schepen precies is, kon het dansen weer beginnen. Al kwam er wel een vraag uit het publiek. “Mogen we een knuffel”? De sfeer zat er meteen in.