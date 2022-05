Jongeren van Rabotwijk brengen baklava naar de hulpdiensten om hen te danken. “Suikerfeest is zoals Sinterklaas, dan breng je lekkers rond”

De moslims vieren vandaag na 40 dagen vasten hun Suikerfeest. Dat gaat gepaard met mooie kledij, heel veel lekkers en veel samenhorigheid. Enkele jongeren uit het Rabot legden hun spaarcenten samen, en kochten daarmee baklava, een Turkse lekkernij, voor de politie en de brandweer. “De Rabotwijk is geen gemakkelijke wijk, dat weten wij ook", zeggen Orcun (18), Mustafa (16), Enes (16) en Mikail (19). Zij kwamen mee met Emre Kökcü, de ‘mobiele jeugdwerker’ van de Rabotbuurt. “De politie en de brandweer weten echter dat zeker niet iedereen in onze wijk slechte bedoelingen heeft. Vrijdag hebben ze nog samen een iftar met ons gevierd, en dat appreciëren we echt. We willen hen daarvoor bedanken, en ook voor alles wat ze doen in onze buurt.” Woordvoerder Matto Langeraert en commissaris Dedier van de interventiedienst namen de zoetigheden met veel plezier in ontvangst. “Altijd leuk om te horen dat ons werk geapprecieerd wordt”, zeggen ze.