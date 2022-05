Jongeren van Dalton-Lyceum rapen peuken in centrum-Gent. “Wij vinden dit heel storend”

Voor het basisvak ‘Freinetpedagogie’ moesten de leerlingen van het tweede middelbaar zelf projecten bedenken rond natuurbeleving, en hun eigen impact op de buurt. Eerder werd al 180 euro ingezameld voor Bos Plus, en werd meegewerkt aan buurtmoestuin Struik. Het project van Jenne en Cosmo focuste zich op het proper maken van de buurt. “Onze school ligt aan de Reep, en we merken dat in het stadscentrum heel wat sigarettenpeuken op de grond liggen. Dat vinden wij heel storend, en een groot probleem in Gent.” Vorige week al gingen Jenne, Cosmo en hun klasgenoten voor hun eindproject een uur lang peuken rapen in de stad, gewapend met handschoenen en vuilniszakke. Vandaag deden ze dat opnieuw, onder toeziend oog van juf Barbara Coppens. “We hebben niet geteld hoeveel peuken we verzameld hebben, maar het zijn er wel veel”, zeggen ze. “De peuken gaan uiteraard de vuilnisbak in, maar wat wij verder met onze actie gaan doen, weten we nog niet. Voor ons was dit vooral een opruimactie.”