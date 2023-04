“Jongensdroom die uitkomt.” Gökhan (32) opent carwash aan Potuit, waar jarenlang bandencentrale zat

Primeur in UZ Gent: bij deze hypermoder­ne scanner hoef je niet meer neer te liggen

Het UZ Gent heeft een nieuwe scanner voor beeldvorming van de onderste ledematen in huis gehaald. In de HiRise-scanner staan patiënten rechtop, en dat is een primeur in de Benelux. “Omdat de patiënt rechtop staat in de scanner, kunnen we de invloed van belasting onder zwaartekracht onderzoeken tot aan de heupen.”