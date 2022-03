Jongeman (23) vrijgesproken na beschuldiging van verkrachting aan de Bijloke: “Camerabeelden gaven de doorslag”

GentEen 23-jarige man is in de Gentse rechtbank vrijgesproken voor een verkrachting van een jonge vrouw aan de Bijloke in Gent. De rechter gaf aan dat er onvoldoende bewijzen waren. De camerabeelden van die avond, waarop te zien was dat de jongen en het meisje arm in arm wegwandelen nadat ze seks hadden gehad, gaven de doorslag. De jongeman wenst nu klacht neer te leggen omdat hij vijf maanden onterecht in de cel heeft gezeten.

Eind mei van vorig jaar belandde de vrouw iets na middernacht aan de Bijloke, toen een populaire plek voor jongeren om af te spreken. De vrouw had die avond al flink wat gedronken, want volgens toxicologisch onderzoek had ze tussen 1,85 en 2,14 promille alcohol in haar bloed. Naar eigen zeggen dwaalde ze er alleen rond, volgens getuigen was ze daar met een groepje vrienden.

De vrouw stapte af op een groepje jongens en raakte aan de praat met de 23-jarige jongeman. Niet veel later trok het tweetal zich terug en hadden ze seks. Enkele uren later nam de vrouw een taxi naar huis. Tegen de chauffeur vertelde ze dat ze die avond verkracht is geweest, waarna de man de politie verwittigde. In haar verklaring stelde de vrouw vervolgens dat ze tegen haar wil op haar knieën gedwongen en bruut verkracht werd. De versie van de jongeman klonk dan weer helemaal anders. “Die avond had het meisje al twee keer seks gehad met twee vrienden van mij. Later vroeg ze het ook aan mij en ik stemde ermee in. Die avond was ik onder invloed van lachgas en weed. Het was misschien niet het beste idee om seks te hebben, maar het gebeurde wel met wederzijdse toestemming. Ik heb het haar zelfs nog gevraagd.”

Ruzie met vriend

Na de feiten bleek de vrouw een wonde in de vagina te hebben en een gebroken tand. Een vriend van de beklaagde had haar een slag gegeven nadat er ruzie was ontstaan. “Ze vroeg om lachgas en drank, maar mijn vriend wou haar niets geven. Zelf heb ik haar met respect behandeld en zelfs geholpen. Ik ben ook boos geworden op mijn vriend voor die slag. Die wonde in haar vagina kwam er waarschijnlijk omdat we seks hebben gehad op een betonnen trap. Dat was niet zo comfortabel.”

Vrijspraak

Volgens het Openbaar Ministerie was de verkrachting bewezen en werd er een celstraf van vier jaar gevraagd. Laura Otte, advocaat van de beklaagde, vroeg dan weer de vrijspraak voor haar cliënt. “Op camerabeelden van vlak na de vermeende verkrachting is te zien hoe ze samen met de arm rond elkaar wegwandelen. Zo gedraag je je toch niet wanneer je zopas verkracht bent? Bovendien had de vrouw aan de politie verklaard eigenlijk niet te weten wat er die avond gebeurd was. Er is ten minste sprake van serieuze twijfel.”

De rechtbank volgde het pleidooi van Otte en sprak de 23-jarige man vrij. Die reageerde meteen dat hij zelf een klacht wilde indienen. “Ik heb vijf maanden onschuldig in de cel gezeten. Daardoor heb ik de begrafenis van mijn eigen moeder moeten missen.”

