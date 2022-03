Jonge pedofiel krijgt veeg uit de pan van rechter: “Achter elke foto of filmpje zit een verwoest leven”

Gent/Beveren Twee jongeren overvallen groepje studenten na feestnacht in Overpoort: “Ze lachten met voetbal­ploeg Waas­land-Beveren”

Twee jongeren uit Beveren riskeren een celstraf voor een gewelddadige overval van enkele jongeren. Dat gebeurde in de zomer van 2021 na een feestnacht in de Overpoortstraat. In de Gentse rechtbank vertelden ze wat de aanleiding was: “Ze lachten met voetbalploeg Waasland-Beveren omdat ze het niet goed deden.”

28 maart