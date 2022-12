Jonge man knalt aan 210 km/uur over E40 naar hoogzwangere zus: “Wilde u de bevalling zelf doen, misschien?”

De 23-jarige man was bij zijn vriendin in Aalst toen hij telefoon kreeg van zijn hoogzwangere zus. Zij vertelde hem dat ze voorweeën had en vroeg hem om haar naar het ziekenhuis te brengen, aangezien haar partner niet thuis was. De twintiger sprong meteen in zijn wagen en scheurde met duizelingwekkende snelheid over de E40 naar Heist, waar zijn zus woont. In de regio van Gent merkte de verkeerspolitie hem op. Ze moesten alles uit de kast halen om de man bij te houden en haalden daarbij snelheden van meer dan 210 km/uur. Zijn nummerplaat was bovendien onvoldoende leesbaar door het stof. Wanneer ze hem aan de kant zetten, stelden ze ook vast de man positief blies op alcohol.

Zijn raadvrouw Julie Desmet vroeg aan de politierechter om mild te zijn. “Mijn cliënt is geen wegpiraat en heeft een blanco strafblad. Hij ging normaal die avond bij zijn vriendin blijven slapen en ging de auto niet meer nemen, vandaar de lichte intoxicatie. Hij handelde vooral uit paniek. Ik heb nadien nog contact gehad met zijn zus en zij vertelde me dat ze blij was dat hij tegengehouden was. Ze zou het zichzelf nooit vergeven hebben, mocht er iets gebeurd zijn”, aldus de West-Vlaamse advocate. “Het was trouwens ook vals alarm want het baby’tje werd pas twee weken later geboren”, besluit ze.

Twee maanden rijverbod

“Als u zo ongerust was over uw zuster, waarom belt u dan gewoon niet de ambulance? Kent u iets van baby’s ter wereld brengen? Ging u de bevalling doen, misschien?”, vroeg de politierechter. De man kreeg een boete van 1.840 euro waarvan een deel met uitstel. Hij krijgt ook een rijverbod van twee maanden, maar mag dit verbod wel uitvoeren in het weekend en op feestdagen.

