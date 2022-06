Jonge Gentenaars zorgen week lang voor veerdienst over Watersportbaan: “Waarom we dit doen? Uit curiositeit”

GentDeze week geraak je vlot van de ene kant van de Watersportbaan naar de andere. In afwachting van de fietsbrug, voorzien vijf Gentenaars zelf een veerdienst. Volledig gratis. Het enige wat ze in ruil vragen, is een gesprek. “We hebben al heel diverse mensen overgezet: van een dokter tot Duitse toeristen”, klinkt het.

Elly Van Eeghem, Maarten Jolie, Jorik De Wilde, Olivier Giot en Matthias Huyghe voelen zich thuis in Nieuw Gent, waar ze een houtatelier, een tekenatelier, een fietsatelier en een ontmoetingsplaats runnen onder de naam CAMPUS Atelier, maar de komende jaren doen ze ook interventies in de buurt rond de Watersportbaan. Zo spelen ze deze week voor ferry, voor wie van de ene kant van de Watersportbaan naar de andere kant moet.

“Tot en met zondag zetten we mensen over”, zegt Elly. “Van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Waarom we dit doen? Uit curiositeit. Begin dit jaar zijn we beginnen rondwandelen in de wijk om foto’s te maken en gesprekken te voeren met passanten. Omdat we benieuwd waren wat het zou geven als we een week lang mensen aan de overkant brengen, zijn we met de veerdienst gestart.”

Dat ze geen half werk doen, is duidelijk: met hun sloep kunnen ze vier passagiers – of twee passagiers met elk een fiets – tegelijk vervoeren. Om de sfeer erin te houden, dragen ze allemaal een schipperspet, een gestreepte T-shirt en een reddingsvest. “We hebben al heel diverse mensen overgezet: van een dokter die in het Jan Palfijn ziekenhuis werkt, mensen die een behandeling volgen in het ziekenhuis, Duitse toeristen, tot buurtbewoners die aan de overkant naar de supermarkt moeten. Sommigen wandelden toevallig voorbij, anderen hadden onze affiche zien hangen die we in alle woontorens in de buurt hebben verspreid.”’

De overtocht is volledig gratis. Het enige wat Elly, Maarten, Jorik, Olivier en Matthias vragen, is een gesprek. “We hebben een boek met totaal niet-relevante vragen opgesteld. Zo vragen we wanneer mensen verjaren, in plaats van hoe oud ze zijn. Door zulke simpele vragen te stellen, komen allerlei verhalen naar boven. Zo is mijn collega al een halfuur aan het praten met een vrouw die hij net heeft overgezet.”

Wil je ook eens meevaren? Dat kan nog tot en met zondag. Ofwel neem je de boot ter hoogte van het Jan Palfijn ziekenhuis, ofwel aan de overkant: op het einde van de Jachtdreef.

