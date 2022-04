Jonge bestuurder stapt uit wagen en trapt twee zijspiegels aan flarden: “Mocht je een man zijn, had ik het niet gedaan”

Gent Politie klist twee jonge criminelen in Lochristi: “Ze zijn gelinkt aan nog vier andere feiten”

De politiezone Puyenbroeck kon dinsdagnacht twee criminelen vatten die een auto trachtten te stelen in de Esdoornlaan in Lochristi. Later bleek dat ze nog vier andere criminele feiten op hun conto hadden staan. De mannen zijn aangehouden.

31 maart