Jong Keukengeweld in Oost-Vlaanderen: bij deze 11 restaurants kan je vanaf maandag reserveren

GENT Kurt (60) moet al jaren bijklussen voor medische kosten van zijn kinderen, nu heeft hij zelf tumor van 9 centimeter: “Tijd dat we iets terugdoen”

Kurt (60) is een gekend gezicht in het Gentse en Oost-Vlaamse uitgangsleven. Voor de klanten van Vijf Voor Twaalf op de Korenmarkt is hij zo goed als familie. Wie ooit in Real, Backstage of Maxxies is geweest, trof Kurt aan. Onvermoeibaar, om de torenhoge medische rekeningen van zijn kinderen te betalen. Tot hij vorige zondag uitzonderlijk slecht nieuws kreeg: Kurt heeft zelf een gezwel van 9 centimeter. “Ik heb al afscheid van mijn zoon moeten nemen, ik wil graag mijn vrouw dat leed besparen.”