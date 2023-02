Jolien (31) opent winkel met zelfgemaakte juwelen: “Een derde van mijn klanten zijn mannen”

Opnieuw aanpassin­gen aan buslijnen 6 en 9: “Er is verbete­ring op komst voor de reizigers”

Wie vaak van buslijn 6 of 9 gebruik maakt, let vanaf maandag 6 maart het best goed op. Buslijn 6 gaat opnieuw in beide richtingen rijden, dat meldt De Lijn. Buslijn 9 wordt dan weer opgesplitst.