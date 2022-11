Joeri (47) en Yves (33) openen cannabiswinkel aan Gent-Sint-Pieters: “Wij zijn de grootste CBD-verdeler van België”

GentTot enkele jaren terug bracht Joeri Perneel (47) nog Drum-tabak en Rizla-blaadjes aan de man, maar inmiddels is hij marktleider in de Belgische CBD-wereld. Samen met medezaakvoerder Yves Coonen (33) opent hij overal in België winkels met cannabis waar je niet stoned van wordt. Nu strijkt het duo ook neer vlakbij het Sint-Pietersstation.

Wietpijpjes, cannabisolie of lampen om zelf te kweken. Het assortiment in Florapoint op de Kortrijksesteenweg is schier eindeloos. Alleen wiet waar je effectief stoned van wordt, ligt er niet in de rekken. “Dat is nog steeds verboden", legt zaakvoerder Joeri Perneel (47) uit. “We verkopen hier enkel CBD, dat is cannabis zonder de werkzame stof THC. Alles wat we hier doen is perfect legaal.”

Gent telt vandaag een vijftal zogenaamde CBD-shops. Maar vaak is het een komen en gaan. Sommige winkels zijn na enkele maanden al failliet. “Wij gooien het over een andere boeg”, zegt medezaakvoerder Yves Coonen (33). “CBD is niet het groene goud. Ook wij moeten hard werken. Zo hadden we al winkels in Antwerpen en Brussel, binnenkort starten we in Mechelen en ook in Leuven zoeken we een pand.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Florapoint verkoopt ook cannabisolie. © Cedric Matthys

3 miljoen euro omzet

In Florapoint liggen alle producten van NexGen, het bedrijf van Joeri en Yves. De ondernemers kopen cannabisbloemen bij boeren in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Die verpakken ze vervolgens in hun depot in Sint-Katelijne-Waver. “Met 60 procent marktaandeel zijn we in België de grootste CBD-verdeler”, zegt Yves trots. “We beleveren zo’n 2.000 zaken: van tankstations, tot nacht- of krantenwinkels.”

NexGen zal in 2022 afklokken op een omzet van ongeveer drie miljoen euro, geen klein bier dus. “Door zelf winkels te openen, halen we er een schakel tussenuit”, gaat Yves verder. “De uitbater van een nachtwinkel heeft vaak weinig kennis van CBD. Hier is die expertise wel aanwezig. Daarnaast kijken we ook heel breed. We verkopen bijvoorbeeld ook oliën of zalfjes. Vaak wandelen hier oudere mensen met een doktersbriefje binnen.”

Verplichte sluiting

Achterin de winkel komt een rokersruimte voor wie meteen eentje wil opsteken. Maar wie er een ‘echte’ joint durft te roken, vliegt meteen buiten, benadrukt Joeri. De term ‘cannabis’ doet immers nog vaak alarmbellen afgaan. Dat mochten de ondernemers in Antwerpen aan de lijven ondervinden.

“Eind 2021 werd ons filiaal in de Kronenburgstraat voor twee maanden gesloten op bevel van de stad. We spanden een proces aan, wat we ook wonnen. De Stad Antwerpen moest uiteindelijk 13.400 euro neertellen wegens imagoschade en verloren inkomsten. Hier in Gent verwacht ik die miserie niet”, besluit Joeri.

Florapoint, Kortrijksesteenweg 277 (9000 Gent), open van dinsdag tot zaterdag van 11 uur tot 19 uur.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.