Jesse (26) begint aan marathon op handen en voeten: “Het is door mijn klanten dat ik hieraan begonnen ben”

Jesse is er klaar voor. De Gentenaar heeft het afgelopen jaar hard getraind voor deze stunt: elke dag stond hij om een uur ’s ochtends op om 1,4 kilometer te lopen (of eerder kruipen) op handen en voeten. De komende 20 uur wil hij 40 kilometer afleggen op deze manier. Acht keer rond het water aan Dok Noord. Hiermee hoopt de twintiger een wereldrecord te breken.

Het huidige record voor een bear crawl marathon – zo heet dat wanneer je 40 kilometer op handen en voeten loopt – ligt in handen van een New Yorker. Die deed er 20 uur en 48 minuten over. Jesse hoopt het traject op kortere tijd af te leggen. Vrijdagavond schoot hij om 20 uur uit de (ingebeelde) startblokken, zaterdag hoopt hij voor 16 uur aan te komen.

Meer dan een record

Met de marathon hoopt Jesse meer dan alleen een wereldrecord breken. De Gentenaar zet hiermee tegelijk zijn personal coaching-studio Always Better op het Stapelplein in de kijker. “Het is door mijn klanten dat ik aan deze uitdaging begonnen ben”, klinkt het. “Om hen gemotiveerd te houden tijdens de pandemie, beloofde ik om 500 kilometer op handen en voeten te lopen op 365 dagen. Een gemiddelde van 1,4 km per dag. Ik zou dagelijks kruipen, zij zouden zichzelf blijven verzorgen. Onlangs heb ik de 500 kilometer gehaald. Na al die training leek het evident om ineens voor de marathon te gaan.”