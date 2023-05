Jeroen Piqueur reageert op doorverwijzing Optima-dossier naar rechtbank: “Dit is het grootste financiële verhaal in de media, maar er zijn geen gedupeerden”

Voormalig topman Jeroen Piqueur (68) is samen met twaalf personen en vennootschappen doorverwezen naar de correctionele rechtbank in de nasleep van het faillissement van Optima. Na zeven jaar lijkt het dossier nu klaar voor een rechtszaak, al zullen er ongetwijfeld nog beroepen aangetekend worden. “België moet de enige Europese lidstaat zijn waar ze je zo kunnen kaalplukken zonder een veroordeling”, zucht Piqueur.

Piqueur werd in december 2017 aangehouden in de nasleep van het faillissement van de Optima Bank. Het parket vervolgt hem voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. In totaal zullen een tiental personen en vennootschappen terechtstaan, onder wie ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche.

Zelf noemt Piqueur het onderzoek partijdig. Volgens hem zijn de speurders al vanaf dag één vooringenomen. “Er wordt een beeld gecreëerd dat niet klopt”, reageert hij. “Ze schrijven over boten en dure auto’s. Zaken die ik inderdaad bezat, maar die ik ook op een eerlijke manier had verdiend in de gloriejaren van Optima — voor de overname van Ethias Bank dus. Nu ben ik alles kwijt. En dat terwijl er nog geen proces is geweest. België moet de enige Europese lidstaat zijn waar ze je zo kunnen kaalplukken zonder een veroordeling.”

Hoe de speurders de voormalige topmensen van Optima hebben behandeld, staat in schril contrast met de fluwelen­hand­schoe­nen­aan­pak die De Nationale Bank kreeg Jeroen Piqueur

Optima zag het levenslicht als een bedrijf dat beleggingsadvies verschafte aan kapitaalkrachtigen en vastgoed verkocht. Hoe langer hoe meer begon Optima op een bank te lijken, maar een bankstatuut had het niet. In 2011 nam het Ethias Bank over, dat in slechte papieren zat. Zo kon Optima zijn activiteiten blijven uitvoeren en ook uitbreiden. Maar volgens Piqueur werd die overname opgelegd door De Nationale Bank.

56.000 bladzijden

“Ik heb geen schrik van de procedure ten gronde (de rechtszaak over wat er effectief is gebeurd, red)”, besluit Piqueur. “De Nationale Bank maakte ernstige fouten en handelde allesbehalve bekwaam. Maar ik ben wel gefrustreerd door de gang van zaken tijdens het onderzoek. Hoe de speurders de voormalige topmensen van Optima hebben behandeld, staat in schril contrast met de fluwelenhandschoenenaanpak die De Nationale Bank kreeg. Dit is het grootste financiële verhaal in de media, maar er zijn geen gedupeerden. Na wraking van de eerste onderzoeksrechter, had haar vervanger 14 dagen nodig om een eindvordering uit te brengen. Op die tijd had die dus een dossier van 56.000 bladzijden doorgenomen en begrepen. Dat kan toch niet?”

Het onderzoek sleept ondertussen al bijna 7 jaar aan. Voorlopig lijkt het dossier op weg naar de rechtbank, al zullen er ongetwijfeld nog beroepen aangetekend worden. Een proces zal dus niet voor meteen zijn.

