Jens (26) uit Evergem vliegt reuzegroot hart boven Vlaanderen op Valentijn: “Deze ochtend beslist, mijn vriendin was er blij mee”

Gespot op Flightradar, de website die alle vliegbewegingen ter wereld registreert: een hartje boven Lokeren, Zele, Hamme en Dendermonde. De auteur: Jens De Waele, een jongeman uit Evergem. “Ik vlieg sinds kort met een iets groter vliegtuigje dan de Cessna 152 waarmee ik mijn brevet haalde. Vandaag had ik een vrije dag en toen ik wat extra tijd had na mijn gewone training, besloot ik dit toertje te maken”, klinkt het.

Hartje vliegen

Al was het natuurlijk niet helemaal toevallig. “Deze ochtend had ik de route wel uitgetekend op mijn iPad, voor het geval dat”, legt Jens uit. “Enerzijds was mijn vriendin er heel tevreden mee, anderzijds had ik aan een kennis beloofd om over zijn schooltje te vliegen in Buggenhout, da’s dus ook gelukt”.

Overdag is Jens klantendienstmedewerker bij IKEA, iets helemaal anders dus. “Het is al sinds mijn derde mijn grote droom om piloot te worden. Drie jaar geleden ben ik dan aan de opleiding begonnen, net voor corona. Gelukkig, zo kon ik flink wat uren maken. In april vorig jaar haalde hij vervolgens zijn PPL-diploma. Dat is de ‘private pilot license’: geen lijnvluchten dus. “Dat diploma kost nog wel wat meer. Ik probeer nu vooral zoveel mogelijk uren te maken.”

Netjes landen

Dat lukt ook aardig, en Jens neemt natuurlijk graag familie en vrienden mee. Schrik dat het fout gaat, heeft hij niet. “We trainen echt op problemen in de lucht en we leren om dan gefocust te blijven en netjes te landen. Uiteindelijk is de kans dat je een ongeval op de weg hebt, veel groter”. De kans dat ooit iemand een hartje in de lucht voor je tekent, is jammerlijk genoeg ook heel klein. Dat kan hij alvast op z’n cv zetten.

Jens volgen? Dat kan op zijn Facebookpagina, Pilot Jens.

