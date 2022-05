Jean-Claude sluit bekendste restaurant van Sint-Denijs-Westrem: “Vanaf dat de deuren open zwaaiden, was het vollen bak”

Le Temps d’une Chanson is een restaurant, maar het voelt soms aan als een levend museum waar gedekte tafels met stoelen in staan. Overal hangen kaartjes, foto’s, knipsels, platenhoezen en liggen miniatuurautootjes, hoeden, tot een mondharmonica van Toots Thielemans toe. Je kan hier honderd keer langskomen, en elke keer weer wat nieuws ontdekken. Overdag knalt er jazz door de speakers, maar ’s avonds speelt Jean-Claude Franse chanson. Dat moet wel, gezien de Franse keuken. In een ingebouwde schouw, middenin het restaurant, grilt de geboren en getogen Gentenaar al vijftien jaar vlees, vis en groenten van de hoogste plank.

Dat maakt Le Temps d’une Chanson nog steeds een trekpleister voor Gentenaars, maar ook voor lekkerbekken van ver daarbuiten. Veel van hen komen na 15 jaar, nog meer dan voor het lekkere eten, voor Jean-Claude. Een figuur. Vaak te zien met een hippe zonnebril op, een bandana in het haar, en een sigaretje tussen de lippen. “Ik sta al veertig jaar in de horeca”, zegt hij gelaten. “In de jaren tachtig en negentig heb ik ‘Misverstand’ opengehouden in Sint-Martens-Latem. Een café met restaurant dat zeer gekend was. Daar kon 250 binnen. Elk weekend was het feest.”

Na twintig wilde jaren, trok de Gentenaar naar het Zuiden van Frankrijk. Daar heeft hij vijf jaar een bed and breakfast opengehouden. In 2006 keerde hij terug naar het Gentse en settelde zich op het dorpsplein van Sint-Denijs-Westrem. “Vanaf dat de deuren open zwaaiden, was het vollen bak. Mijn klanten van in Sint-Martens-Latem waren me gevolgd naar Frankrijk, en dan weer naar Gent.”

Meer dan grillen

Het restaurant kreeg (net zoals de bed and breakfast) de lyrische naam ‘Le Temps d’une Chanson’. Uit een nummer van Serge Gainsbourg, een andere grote liefde van Jean-Claude. Zijn muziek is elke avond te horen in het restaurant en er hangen ook foto’s en schilderijen van de Franse meester op. Want Jean-Claude doet zoveel meer dan kokkerellen: hij schildert op alles wat hij tegenkomt – van een canvas over oude deuren tot leren vesten, draait muziek en is gepassioneerd door oldtimers. Vandaar de vele miniatuurwagens in het restaurant, en de Citroen DS uit 1972 of de Citroen 2CU uit 1978 van Jean-Claude die af en toe voor de deur staan. “Ik organiseer ook meetings voor andere oldtimerfanaten. Dat ga ik blijven doen, ook wanneer het restaurant sluit.”

Dat gebeurt op 12 juni. Hoe jong Jean-Claude nog is van geest, zijn lichaam is moe. “Ik ben bijna zeventig, het is tijd om te stoppen. Ik laat het over aan de jonge generatie.” Waaronder zijn zoon Louis Snauwaert die hoge toppen scheert met John Dory, het restaurant op de Reep dat hij samen met zijn vrouw Cheyenne uitbaat. “Je kan hun restaurant niet vergelijken met het mijne. John Dory is heel hoogstaand. Louis is ook een ander type kok, enorm getalenteerd”, zegt een trotse papa. Maar wie van het nalatenschap van Jean-Claude wil proeven, weet dus waar naartoe. Bovendien zal de Woodstock-er niet volledig van het toneel verdwijnen. Hij blijft schilderen en muziek draaien. Wie weet kom je hem wel tegen op je volgende feestje.

