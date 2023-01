“Je mag nu beginnen”: examens voor 80.000 Gentse studenten gaan van start

GENT Andrés (39) kreeg twee meter lange balk op zich bij bezoek aan Graven­steen: “Plots hoorde ik een knal, gevolgd door geschreeuw”

Vier gebroken ribben, een klaplong en een dieet van pijnstillers. Andrés Herrera (39) had al terug in Valencia moeten zitten, maar een zwaar ongeval besliste daar woensdag anders over. “Terugvliegen is op dit moment geen optie.” Een houten balk van twee meter belandde op de Spaanse schilder bij een bezoekje aan het Gravensteen. Hoe gaat het intussen met de man? En wie draait op voor alle extra kosten? We gaan op ziekenbezoek bij Andrés’ en zijn partner Marta.

