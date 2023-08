Je kot opfleuren? Bij deze plantenwinkels in de regio Gent koop je de mooiste kamerplanten

Groep jongeren bedreigt 14-jarig meisje in Gents park en steelt haar fiets: “Ik werd gebeld door de dader met gsm van mijn dochter”

Wat een leuk avondje weg met vriendinnen moest worden, is voor een 14-jarig meisje uit Gent uitgedraaid in een nachtmerrie. Het groepje vriendinnen had afgesproken aan het Spellekenspark in Sint-Amandsberg toen 15 jongeren hen plots omsingelde. Ze namen haar gsm af en dwongen haar om 50 euro te betalen om het toestel terug te krijgen. “Ik heb de bende zelfs nog zien voorbijrijden”, getuigt de moeder van het slachtoffer.