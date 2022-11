“Je kan toch geen kringwinkel in een container zetten”: Inwoners Sint-Kruis-Winkel niet tevreden met oplossingen voor verdwijnend buurthuis

GENTHet protest van bewoners in Sint-Kruis-Winkel tegen de sluiting van hun buurthuis blijft voortduren. De stad Gent besloot om het recent vernieuwde gebouw te verkopen om zo het gat in de Gentse begroting te doen krimpen. De Winkelaars voelen zich als tweederangsburgers behandeld, maar vooral de oplossingen die het stadsbestuur voorstelt, zijn voor hen onvoldoende. Tegelijk zet een veralgemeende zone 30 kwaad bloed.

De kringwinkel, de sociale kruidenier, een boekenuitleenpunt, een fietsenherstelplaats en een ontmoetingsplaats voor wie het niet breed heeft. De uitvalsbasis voor het OCMW en één van de weinige vergaderzaaltjes die Sint-Kruis-Winkel rijk is. Al die initiatieven gaan op de schop zodra het buurthuis moet sluiten, in januari. Volgens inwoners zijn de oplossingen die de stad naar voren schuift ter compensatie van de besparingsoperatie geen pleister op de wonde. “We kunnen toch moeilijk telkens de stock bijhouden in de voetbalkantine”?

Kantine

Dat de inwoners kwaad zijn is een understatement. Het gemeentebestuur kwam met oplossingen voor enkele van de functies die momenteel in het buurthuis georganiseerd worden, maar dat is volgens Noël Teirlynck niet realistisch. “We mogen de voetbalkantine gebruiken, wat nauwelijks te doen is omdat daar ook vrijwilligers voor ingezet moeten worden om ze open te houden. Daarbij gaan daar dus al activiteiten door: een sociaal huis en een voetbalmatch tegelijk, dat wordt moeilijk”.

Volledig scherm Het dorpspunt in Sint-Kruis-Winkel © svwg

Een ander alternatief is dat er op de terreinen van de lokale chiro een container wordt gezet. “Ook onzin, want zo nemen we speelruimte in van die jonge mensen. Zo zet je jong en oud tegen elkaar op en waarvoor? Want zo’n container moet je ook verwarmen, is niet comfortabel en je kan er dus ook geen stock bijhouden voor activiteiten of voor intiatieven zoals de Kringwinkel”, aldus Teirlynck.

Zone 30

Dat de Mendonkenaars en Winkelaars in januari het deksel op de neus krijgen, is volgens de actievoerders niet alleen voor hen een drama. “Het is ronduit slecht bestuur. Slechts vier jaar geleden is het oude gemeentehuis nog volledig gerenoveerd. Een week nadat het officiële, nieuwe naambordje van de stad Gent aan de muur werd genageld, kwam het nieuws dat het buurthuis zou sluiten. Dat is toch onzin? Daarbij is Sint-Kruis-Winkel het enige antenne-dienstencentrum dat moet sluiten.”

Tegelijk zijn er nu ook plannen om in heel Sint-Kruis-Winkel een zone 30 in te voeren. “Een fetisj van het stadsbestuur, terwijl dat helemaal niet nodig is”, klinkt het bij de bewoners. “Dat we een zone 30 hebben van de steenweg tot voorbij het schooltje, daar hoort u ons niet over klagen. Maar in de hele gemeente? Terwijl er maar in één straat metingen zijn gedaan en er niet met de buurt overlegd is? Dat toont opnieuw hoe weinig respect men kent voor de kanaaldorpen.”

Het werk van jaren

Een twintigtal manifestanten verzamelde aan het buurthuis om de pers te woord te staan. Onder hen ‘zuster Antoinette’, (78) een kloosterzuster in de orde van de Heilige Jozef. Zij stelt zich al ruim veertig jaar ten dienste van de Winkelaars. Ze is dan ook al decennia lang getuige van hoe het dorp steeds meer leegloopt. “Ook onze kloosterorde trok hier weg en verhuisde naar Mere. Ik ben niet meegegaan, want ik had hier al dat vrijwilligerswerk opgebouwd. Mensen die het moeilijk hebben naar hier lokken, dat doe je niet op één-twee-drie, of zelfs op een jaar. Dus ik ben gebleven en woon in een serviceflat in Oostakker”.

Volledig scherm Zuster Antoinette, van de zusters van Heilige Jozef is niet met haar congregatie meeverhuisd naar Mere. In plaats daarvan doet ze vrijwilligerswerk in Sint-Kruis-Winkel, waaronder een paar shiften in de Kringwinkel. © svwg

Zuster Antoinette runt de wereldwinkel in Sint-Kruis-Winkel en ‘Kans’, een vereniging die onder andere maandelijks een voedselbedeling doet in het buurthuis, voor wie het niet makkelijk heeft. “Hier kan dat met een tasje koffie erbij, en een luisterend oor. Tijdens de verbouwingen moesten we uitwijken naar de kerk hiernaast, die verder leeg staat. Maar daar is het koud, mensen lopen er niet zomaar binnen en het was een slechte zaak voor beide initiatieven. Dat is dus zeker geen oplossing. Moest dit buurthuis verdwijnen, gaat er ook jaren werk voor diegene die het moeilijk hebben, verloren. Dat bouw je niet zomaar op”. Dat beaamt ook Teirlynck. “Hier zat veel samen, zodat je mensen kon doorsturen naar de juiste dienst. In plaats daarvan, wordt de zorgt hier extra versnipperd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

