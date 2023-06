“Je kan geluk hebben dat jouw moord onder de radar blijft”: aantal ‘perfecte moorden’ volgens wetsdokters véél hoger dan vermoed

15 brandweer­lie­den krijgen medaille als dank voor hun dienstja­ren: “Het is inderdaad geen ‘gewone’ job, maar ondertus­sen vind ik dat al normaal”

Vijftien brandweerlieden zijn dinsdagavond gehuldigd in het Gentse stadhuis. Een ceremoniële ode aan hun dienstjaren als hulpverlener. Eén van de gevierden is Tom Braeckman (55), adjudant en postoverste in Melle. “Ik vind het soms wat overroepen”, wuift hij - met een glimlach - de complimenten weg. “Maar goed, het is inderdaad geen ‘gewone’ job. Je weet nooit hoe je dag begint en het kan plots heel heftig worden. Maar ondertussen vind ik dat al normaal.”