Je hartslag meten door een selfie met je smartphone? Gents bedrijfje mag door naar internationale finale van techwedstrijd

Als het van Intelliprove afhangt, moet je voor een standaardcheck niet meer naar de dokter. In plaats daarvan maak je gewoon een kort filmpje waar hun software allerlei gegevens uithaalt. De software van Intelliprove kan namelijk met een optische gezichtsmeting een aantal belangrijke medische gegevens checken. Denk aan je hartslag of bloeddruk. Die kunnen dan weer eenvoudig doorgestuurd worden naar de arts die er om vraagt. Met die software is Intelliprove nu ook in de prijzen gevallen: de Gentenaren wonnen er de eAwards van de NTT Data Foundation mee. Het prijzengeld bedraagt 10.000 euro, een versnellingstraject en een ticketje voor de internationale finale.

In die finale neemt Intelliprove het op tegen nog eens 14 andere kandidaten, ze gaat door midden oktober in Madrid. De eAwards worden georganiseerd door de NTT Data Foundation, dat services voorziet voor softwarebedrijven. Volgens Sofie Leconte van NTT is Intelliprove een product “dat veel zorgverleners zal kunnen helpen”. Bij Intelliprove zelf kijken ze vooral uit naar de finale in Madrid. “Het is een eer om deze prijs te winnen van de NTT DATA Foundation en een mooie erkenning voor onze Belgische MedTech start-up”, klinkt het bij CEO Joeri Tulkens. “We kijken er naar uit om deel te nemen aan de finale in Madrid, we hopen de Global award te winnen.”