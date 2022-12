Jazzmuzikante Lara Rosseel ingehuldigd als Gentse stadscomponist: “Deze discobol moet u nu twee jaar dragen”

Geluidskunstwerken

Lara Rosseel (37) is vooral bekend als contrabassiste en speelt bij groepen als de Chris Joris Band, Naima Joris of het Pierre Van Dormael Quartet. Ze is inmiddels een bekende naam in de Belgische jazzscene. Als ‘stadscomponiste’ de Gentenaars samenbrengen. “Ik denk eraan om onder de bruggen in Gent geluidskunstwerken te laten horen”, zei ze. “Wie met de kajak rondvaart in Gent komt zo in contact met mijn werk.”