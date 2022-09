Jazz in ‘t Park verovert de harten van de Muide. “Misschien volgend jaar opnieuw”

Jazz in ‘t Park heeft heel lang het Zuidpark als vaste stek gehad, maar ging daarna aan het zwerven. De tent stond in 2020 in de tuin van de Sint-Pietersabdij, en vorig jaar in het Frans Tochpark in Gentbrugge. Voor de 29ste editie werd het Voorhavenpark in de Muide gekozen. “Er was op vrijdagavond alvast heel veel en heel enthousiast volk”, zegt Jeroen De Weder van de dienst Feesten tevreden. Hij verzorgde de programmatie. “We krijgen veel positieve reacties over deze prachtige plek. We merken wel dat het vooral buurtbewoners zijn die de weg naar het festival hebben gevonden, en zij claimen dit festival al voor volgend jaar ook. Of we dat gaan doen, weten we nog niet, de 30ste editie mag misschien iets speciaal worden.”