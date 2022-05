Jazz in ‘t Park verhuist naar het Voorhavenpark in Muide-Meulestede

Jazz in 't Park verhuisde in dat vervloekte coronajaar 2020 naar de Sint-Pietersabdij, omdat daar de ‘crowd controle’ makkelijker was dan in het Zuidpark. Een jaar later waren de jazzliefhebbers te gast in het Frans Tochpark in Gentbrugge. En over enkele maanden, in september, zullen muzikanten en fans elkaar treffen in de wijk Muide Meulestede, in het nieuwe Voorhavenpark, tussen de oude loodsen en historische havenkranen.