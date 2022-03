Jarige studentenclub rolt vat van Oostende naar Gent: “Geen nood: we verspillen geen bier”

Gent Gent zet 7 anonieme zwerf­vuil-contro­leurs in: “Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen”

Eventjes rondkijken en toch je sigarettenpeuk op de grond gooien? Daar denk je vanaf nu beter twee keer over na. Aangezien de problemen rond zwerfvuil en sluikstorten in Gent blijven toenemen, drijft de stad de strijd op. Vanaf 1 april gaan maar liefst 7 extra handhavers aan de slag, volledig incognito. De controleurs gaan in burger op pad, en mogen ook ‘op heterdaad betrappen’.

