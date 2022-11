Japanse topchef opent sushi- en sake restaurant in Gent: “In Japan kom je het vaak tegen, hier is het nog onbestaand”

GentGent telt tientallen sushibars, maar wat Yoshi Mizuno (33) serveert, dat is gloednieuw in de Arteveldestad. De culinaire kunstenaar was chefkok in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan, alvorens hij voor de liefde naar hier verhuisde. Een paar maanden geleden begon hij bentoboxen te verkopen, nu schakelt hij over naar hoogstaande sushi en sake.

Sushi ziet er op zich al elegant uit, maar bij Yoshi is elk gerecht een kunstwerk. De chef groeide op in Japan – als zoon van een Japanse vader en een Braziliaanse moeder – maar reisde als snel de wereld rond. De afgelopen jaren kookte hij in hoogstaande restaurants in Japan, Brazilië, Nieuw- Zeeland en Australië. Toen hij zijn Belgische vrouw leerde kennen, was hij chefkok in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan: Saké.

Zijn toekomstige vrouw Jessy werkte op dat moment in een Australische koffiebar. Het duo werd verliefd en reisde samen de regio rond. Vijf jaar geleden besloten ze om zich te settelen in Jessy haar thuisstad Brugge. Daar startten ze een foodtruck op die meteen goed draaide... tot alle evenementen wegvielen door de pandemie. Daarom schakelde het duo over naar maaltijden verkopen van thuis uit, wat opnieuw snel een succes werd. Yoshi kreeg zelfs een job aangeboden om nieuwe recepten te ontwikkelen voor Umamido.

Het koppelde kreeg een dochter, verhuisde naar Gent en opende eind deze zomer een eigen bar in Gent, twee maanden na de geboorte van hun zoon. Je kon er terecht voor bentoboxen (typische Japanse lunchboxen), gyoza (Japanse dumplings) en gefrituurde garnalen. Zodra de frigo’s geleverd werden, zouden ze overschakelen naar sushi. “Dat moment is nu gekomen”, zegt Yoshi trots. “We schakelen een niveau hoger. De bar wordt een sushi en sake restaurant. In Japan is dat heel typisch, maar hier vind je dat nergens.”

Sushi op niveau

Wat kan je precies verwachten van het restaurant op de Oude Houtlei? Traditionele Japanse tapas in een eigenwijs jasje, gepaard met authentieke sake (Japanse rijstwijn). Hoogstaande, niet-alledaagse sushi dus. Geserveerd aan een lange bar – om de ervaring compleet te maken. “Het draait vooral om samenzijn en genieten”, vertelt Yoshi. “Je kan à la carte bestellen of een menu kiezen. Het zeewier van de sushirollen bakken we ter plekke op een houtskoolvuur. Het is de bedoeling dat je de rol meteen erna opeet, voor de beste smaak en textuur.”

Op 5 november zwaaien de deuren open, maar een plekje reserveren kan nu al. Het zal ook nodig zijn: om te beginnen zijn er amper negen plaatsen aan de bar. “Momenteel vormt de bar een ‘L’, als het vlot loopt breiden we uit naar een ‘U’. We zijn ook van plan om vooraan een toog te zetten met frigo’s waar dagverse sushi in zit. Zodat je kan binnenspringen, sushi nemen en meteen weer door kunt gaan. ‘Grab and go sushi’. In de Aziatische wereld zie je dat vaker maar hier, net zoals de sushi en sake, nergens.”

Chef Yoshi, Oude Houtlei 13G, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 21.30 uur. Reserveren kan via Tablebooker.

