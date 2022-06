Jambersboer Marc Martain verdedigt zich met verve in het Gentse hof van beroep: “Aan mijn vorige advocaat moest ik 1.000 euro betalen. Voor dat geld doe ik het liever zelf”

Gent Bestuurder heeft meer dan honderd­maal de toegestane hoeveel­heid cannabis in zijn bloed: “U zal moeten kiezen tussen uw jointjes of uw rijbewijs”

Een bestuurder die in mei 2021 door de politie werd tegengehouden, had meer dan 100 maal de toegelaten hoeveel cannabis in zijn bloed te hebben. De rechter besliste om de man zijn rijbewijs in te trekken tot hij kan bewijzen dat hij volledig drugsvrij is.

